Delsa Solórzano: «De este lado de la calle nos necesitamos todos»

julio 13, 2021 - 8:56 am

La diputada a la Asamblea Nacional, Delsa Solórzano, ratificó su compromiso en la defensa de los derechos humanos en Venezuela, sin discriminar de quién se trate. Estas declaraciones las ofreció a propósito de la detención del dirigente opositor Freddy Guevara.

“Cuando defiendo DDHH, lo hago sin pensar si la persona me cae bien o mal. A la mayoría de las víctimas jamás las he visto antes de defenderlas”, aseveró la parlamentaria en un mensaje divulgado en sus redes sociales.

La diputada por Encuentro Ciudadano resaltó que los DDHH no tienen ningún tipo de distingo.

“Jamás entenderé a quienes se alegran porque a un opositor lo detienen”, acotó.

De igual forma, Solórzano afirmó que seguirá defendiendo los derechos humanos, así como lo ha hecho en otras oportunidades.

Dijo que seguirá oponiéndose al gobierno y no lanzando piedras hacia sus propios compañeros.

“Una y otra vez: sin unidad no habrá libertad, y esa unidad debe ser de todos los que nos oponemos a la satrapía. A eso dedico todo mi tiempo y esfuerzo, hago oposición contra el régimen. De este lado de la calle nos necesitamos todos”, agregó.

“La pantomima ocurrida ayer entre alacranes y oficialistas fue una vergüenza: mientras hay desaparecidos, presos, torturados; mientras nos perseguían y apuntaban con armas largas, había quienes convalidaban esos hechos reconociendo a Maduro”, criticó.

