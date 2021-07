Conoce a la atleta más joven de los Juegos Olímpicos de Tokio 2020

julio 25, 2021 - 3:42 pm

La tenista de mesa de Siria, Hend Zaza, es la atleta más joven de los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, según los organizadores.

Zaza, siendo la número 155 del ranking mundial, consiguió su boleto a la cita olímpica con una pierna lesionada tras vencer 4-3 a la libanesa Mariana Sahakian, de 42 años, en el Torneo Preolímpico de Asia Occidental, en Jordania.

La adolescente nacida el 1 de enero de 2009 en una localidad, Hama, destruida por la guerra, empezó a jugar al tenis de mesa a los 5 años y ahora reside en Damasco.

«El tenis de mesa me lo ha dado todo y me ha enseñado a ser fuerte, me ha dado paciencia. Cuando juego me olvido de todo y solo pienso en la competición», declaró la adolescente siria, que ha competido en Tokio con 12 años y 204 días.