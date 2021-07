Chiky BomBom, la mujer que llena de energía las redes sociales con su “Buenas Buenaasss”

julio 27, 2021 - 7:24 pm

La Chiky Bombom una mujer que tras su sonrisa está marcada por hechos tristes a lo que decidió mirar a los ojos y enfrentarlos para superarlos.

Su verdadero nombre es Lissette Eduardo, pero todos en las redes sociales la conocen como la Chiky Bombom. Es imposible que pase desapercibida, pues su estruendosa voz es inconfundible pues llena de vida cualquier lugar. Y es que la oriunda de República Dominicana, que reside en New York, se ha ganado el amor de muchos y sí, también el odio de otros.

Su incursión en las redes sociales la llevaron a un momento viral tiempo atrás cuando contagió a todos con su “La vida me sabe a frutas. Me siento ‘Muñeska’”. Seguidamente cada viernes un video era fijo, pues la alegría de la llegada del fin de semana, junto con su energía, sigue siendo electrizante. “Qué viva toooooodo, que hoy es viernessssss”.

Desde hace unos meses uno de sus últimos videos se popularizó a tal magnitud que incluso fue hecho en lip syn por varias personalidades del espectáculo. Un acento particular que le agrega vocal más al final de las palabras es solo parte de su toque personal.

“Buenas buenaaaaaas. Hoy amanecimos rica, sabrosa, deliciosa, porque puedo, yo puedo, me lo merezco, sí, tengo la personalidad, tengo la personalidad”.

A partir de ese momento se incrementó más su popularidad, llevando el numero de sus seguidores no a miles, sino a millones, pues en la actualidad la cifra en Instagram ya se acerca a los 2 millones, mientras que en TikTok supera los 7 millones.

La triste historia detrás de la Chiky Bombom, una madre soltera a punto del suicidio

Es considerada una motivadora profesional, y es que su energía es contagiosa, pero antes de llegar a la cúspide le tocó vivir muchas experiencias de vida que la marcaron. Ella cayó en una depresión que por poco la hace suicidarse y llevarse consigo a su único hijo. Así se lo confesó tiempo atrás a Don Francisco en uno de sus programas.

Pero en medio de las tristezas, las lágrimas, el cansancio y el desvanecimiento surgió una nueva mujer, una que se miró al espejo y se dio un ultimátum, pues no podía permitirse seguir así.

Hace poco ofreció una entrevista a la periodista venezolana Shirley Varnagy y en ella agregó más detalles de lo que fue esa situación. Precisó que comenzó a usar un tratamiento antidepresivo que la hacía temer de cualquier reacción.

Pero como madre soltera estuvo acompañada de su hijo, quien de forma muy madura le hizo de apoyo durante el proceso que ocurrió después de la cuarentena. En ese instante, en pleno tratamiento se puso manos a la obra ella y decidió dar su aporte de buena vibra y es así como surgieron más de los videos que hoy todos replican en redes sociales y estados de WhatsApp.

“Me veo lindaaaa, me veo lindaaa, me veo bellaaaaaaa. Me veo lindaaaa, Dios mío bendíceme Señor, Dios. Yo me veo de lejos así, porque ustedes saben que yo me estoy viendo, yo me veo así y ¡Cómo que doy un toque! ¡Cómo que prometoooo! Prometo y nunca fallo. Me veo rica”.

“La Pantera” como también se le conoce cuenta que a diario le llegan mensajes de personas que le aseguran haber estado pasando por un trago amargo, y que, al ver su contenido les ha robado una sonrisa. Situación que ella aplaude y le llena de felicidad, pues considera como un propósito de vida alegrar a su fanaticada.

Para la Chiky Bombom no todo ha sido color de rosas, pues su escalada en las redes sociales que día a día va en aumento no solo ha generado la aceptación de millones, sino el descontento de otros. Tiempo atrás recibió amenazadas de muerte tras criticar que algunos lucren con su contenido. Sin embargo, pese a que fue señalada en redes, salió airosa en medio de la confusión y continúa ofreciendo lo mejor a todos.

La Chiky Bombom no solo es una frase, es también motivación, es ejemplo de vida y superación, pero sobre todas las cosas una preciosa mulata llena de muchas “cosas ricas” y “guasacaca”.

Luis Fernando Herrera

Noticia al Día