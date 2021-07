Carlos Fernández, nuevo presidente de Fedecámaras: Las negociaciones debemos aprovecharlas manteniendo nuestra autonomía

julio 22, 2021 - 4:07 pm

En el cuadro directivo del órgano cúpula empresarial le acompañan Adán Celis, como primer vicepresidente; Felipe Capozzolo, segundo vicepresidente y César Guillén, tesorero

El recién juramentado presidente de Fedecámaras, Carlos Fernández Gallardo, señaló que Venezuela requiere soluciones. «Estamos hoy ante está coyuntura trágica con pobreza y muchas carencias y no podemos ser indiferentes», manifestó en su discurso.

«El país ha aguantado 8 años de un tremendo retroceso económico porque tenía un capital social inmenso que se ha ido consumiendo».

«El concepto central de nuestra preocupación debe ser la nación venezolana, porque se está desintegrando. Este país requiere soluciones, urge soluciones», agregó.

Con respecto a las relaciones con el Poder Ejecutivo destacó que «el acercamiento no es un objetivo, es un medio. El objetivo es muy superior.»

«Hoy estamos en una coyuntura que nos abre el camino para conquistar la modernidad. No veo un futuro en el país si no asumimos con seriedad y compromiso un proceso profundo de negociación entre todas las partes», dijo.

«Las negociaciones debemos aprovecharlas, unirnos con cuanto factor social quiera acompañarnos. Eso sí, manteniendo nuestra autonomía e independencia como institución», puntualizó.

Instó a buscar alternativas para elevar el poder adquisitivo de la población. «El ingreso de los venezolanos es el problema económico más importante que tiene el país en este momento».

Enfatizó en la necesidad de que el sector privado tenga amplia participación para la solución de los problemas nacionales. «El país puede volver a reconstituir sus instituciones democráticas, pero va al garete. No hay un modelo de desarrollo. Los problemas que tiene el país, sin renta, no hay manera de solucionarlos si no es con la inversión privada».

Fernández expresó que el cambio es impostergable para cambiar la situación del país. «Empresarialidad, institucionalidad y democracia deben cambiar su dinámica. Las dinámicas que nos trajeron hasta aquí no son las mismas que nos sacarán de esta situación».

Este jueves finalizo la septuagésima séptima asamblea anual de Fedecámaras con la juramentación de la nueva junta directiva. En el cuadro directivo del órgano cúpula empresarial, Carlos Fernández estará acompañado con Adán Celis, como primer vicepresidente; Felipe Capozzolo, segundo vicepresidente y César Guillén, tesorero.

F. Reyes

Noticia al Día