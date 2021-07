Capturado hombre que dice ser un vampiro en Kenia: está acusado de matar a 10 niños

julio 18, 2021 - 6:32 pm

Es un asesino serial. Masten Milimo Wanjala, llamado el «Vampiro de Nairobi». Este hombre, de 20 años, confesó que es el autor de al menos diez asesinatos de niños y no muestra arrepentimiento.“El asesino, que no se disculpa por sus acciones, dijo a los detectives que disfrutaba mucho al matar a sus víctimas”, informó la policía de Kenia.

Los crímenes comenzaron cuando Wanjala tenía 16 años. En los siguientes años se convirtió en un despiadado asesino serial, informa el Daily Mail. El arresto ocurrió el miércoles 14 de julio, cuando las autoridades encontraron los cadáveres de un niño de 12 años y otro de 13 en el poblado de Kabete, a las afueras de la capital.

El sospechoso admitió rápidamente su participación en los crímenes y reveló parte de su conducta frente a las víctimas. Wanjala drogaba a los niños, los torturaba y en algunos casos les chupó la sangre.

“Wanjala, sin ayuda de nadie, masacró a sus víctimas de la manera más cruel, a veces succionando sangre de sus venas antes de ejecutarlas”, dijo la policía. La noticia que pone rostro y nombre a una ola de asesinatos en Kenia ha causado dolor entre los familiares de los menores asesinados.

Las autoridades remarcaron que era un «vampiro sediento de sangre». Con sangre fría, el sujeto llevó a los detectives a sitios donde cometió algunos crímenes. Los agentes recolectaron evidencias, detalla el New York Post.

Pidió pago de rescate por sus víctimas

Wanjala escogía zonas con mucha vegetación cerca de plantaciones de maíz, pero también arrojó cuerpos en tuberías de alcantarillado abiertas. Todavía no se maneja un motivo que haya llevado a cometer sus crímenes y tampoco se sabe si el asesino serial conocía a alguna de sus víctimas.

En el caso de los últimos dos crímenes, Wanjala exigió el pago de altas cantidades de dinero para liberarlos, pero sus padres no pudieron pagar y los mató.

Una de sus primeras víctimas fue identificada como Purity Maweu, una niña de 12 años, a quien le chupó la sangre antes de matarla. Tres años más tarde buscó y mató a un niño, identificado como Aron, de 13 años.

El portal The Standard informó que el «Vampiro de Nairobi» es un reincidente y que tiene antecedentes penales.

