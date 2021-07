Capriles desmintió el bloqueo económico denunciado por el Gobierno Nacional

julio 22, 2021 - 7:48 am

El exgobernador del estado Miranda, Henrique Capriles Radonski, expresó que “es una gran mentira decir que en Venezuela hay un bloqueo” poniendo en duda la reiterada posición del gobierno del presidente Nicolás Maduro sobre una supuesta medida por parte de Estados Unidos que afecta la economía del país.

“Es una gran mentira decir que en Venezuela hay un bloqueo. Es una falsedad, es un discurso demagógico sencillamente para esconderse allí de lo que ha sido la incapacidad, la destrucción”, señaló en entrevista con Román Lozinski en Circuito Éxitos.

Capriles también cuestionó la afirmación hecha por el presidente de Fedecámaras, Ricardo Cusanno, quien durante la asamblea anual del gremio, celebrada el pasado martes, aseguró que el país está polarizado 50%-50%.

“Ya no lo es. Venezuela no es un país polarizado. Hubo la polarización pero hoy lo que tienes es unos pocos venezolanos que tienen acceso a divisas y el resto, la gran mayoría de los venezolanos, que no son los que disfrutan de esa burbujita que quieren hacer vender como recuperación económica. Ellos mismos se contradicen, por un lado hablan de recuperación económica y por otro de bloqueo. Siempre es la excusa”, indicó.

El excandidato presidencial insistió en la necesidad de “recuperar el voto” para que los venezolanos se expresen.

“Yo creo que lo que les mueve el piso es que los venezolanos se expresen, y la manera que tenemos de expresarnos es hacer uso del voto. Yo creo que tenemos que recuperar el voto. Hay que encausar el descontento. Lo que les mueve el piso es la gente, que el pueblo exprese lo que tiene en su corazón”, señaló.

