Cantv: institución que nos arrojó a las fauces de Movistar y Digitel II (Alberto Morán)

julio 26, 2021 - 2:02 pm

Si hay una empresa que ha hecho daño a la gente en Venezuela es la Cantv. Lo primero que hizo fue arrojarnos sin remedio a las fauces de Movistar y Digitel, operadoras que actúan como aves de rapiña en el bolsillo de los suscriptores, y no hay alguien del Gobierno revolucionario que enfrente semejante agresión.

Los ejemplos sobran. Aquí les expongo algunos: 1) Usted puede cancelar su renta con puntualidad y tener los megas que sea, cualquier cantidad de minutos para comunicarse con las mismas operadoras o con otras, pero si no tiene saldo a favor, no puede llamar ni enviar mensajes por Whast App, tampoco navegar en internet. ¿Para qué entonces el plan? 2) Usted también puede tener los minutos y los datos que sea del plan, sin embargo, si tiene saldo en bolívares en el teléfono se lo consumen sin ninguna explicación. 3) Igualmente, sabemos que la cantidad mínima de recarga es de 2.500 bolívares. Y si se da el caso que su renta básica es de 2.501 bolívares, bueno, por eso bolívar no le activan el servicio y debe recargar 3.500; 999 bolívares más que quedan en su celular y como acabo de decir, así tenga datos y minutos del plan, la operadora se los consume sin derecho a pataleo.

Desconozco el caso de Movilnet porque las veces que lo quise usar no me funcionó. No se actualmente en qué condiciones se encuentra, aunque en realidad, no es de esas operadoras que les quiero hablar. Mi crítica es contra la Cantv, compañía que imagino quiere engañar al Gobierno a punta de publicidad, con un servicio que, por lo menos, en el caso que me ocupa, no es como lo plantean.

Mi teléfono 0261-7340538 no funciona desde hace más de dos años y no hay manera de que me restablezcan el servicio, pese a que sigo cancelando la mensualidad. Me hicieron un reporte con el número 23323676 del que aún no recibo respuesta.

Sé de las consecuencias de la crisis, del hamponato que se desató robándose los cables de la compañía telefónica y otros equipos; la denuncia se leyó en los medios de comunicación social y las redes sociales. Pero hay que decir la verdad, no se justifica una publicidad desbordante sobre el buen funcionamiento de una empresa como Cantv, y yo llevó dos años que mi teléfono no tiene tono ni internet.

Otra cosa sería que me dieran una respuesta concreta, una fecha tentativa o simplemente, me informaran que no hay cable para restablecer la comunicación y no pueden solucionar la avería. Yo sabría a qué atenerme, pero ¡no!, todo se ha supeditado a una labor publicitaria supuestamente eficiente de Cantv que, repito, de acuerdo a mi experiencia, no es tal como lo dicen.

El pueblo venezolano aprendió mucho con Chávez en materia comunicacional. La gente ya no se deja confundir tan fácil, y no se olviden nunca que cobra en elecciones. Los triunfos rojos rojitos obtenidos han sido más que por gestión revolucionaria, por la abstención de la oposición.

Cada vez es más difícil para las UBCH, los jefes y jefas de calle, representantes de consejos comunales, chavistas en general, convencer a la gente indecisa, a los revolucionarios descontentos, con discursos edulcorantes en paralelo a esas instituciones dañando la gestión bolivariana en las narices de todo el mundo y no hay quien haga algo al respecto.