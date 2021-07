Cada 20 horas se registró un femicidio en Venezuela durante los primeros meses del 2021

julio 24, 2021 - 11:26 am

Durante el primer trimestre de 2021, 125 femicidios ocurrieron en Venezuela y 49 mujeres venezolanas en el exterior fueron asesinadas, según un registro del Observatorio Digital de Femicidios del Centro de Justicia y Paz (Cepaz)

Los datos aportados por el mencionado observatorio, puntualizaron que cada 20 horas hubo una acción femicida, en la que se incluyeron los 23 casos de feminicidios en grado de frustración documentados en el país y otros nueve de connacionales en el extranjero.

Como consecuencia de estos delitos, al menos 53 infantes quedaron huérfanos de madre. Seis de ellos pasaron a encabezar las cifras en junio, mes en que se registraron 26 femicidios consumados y dos frustrados en la nación.

El 26,9% de los asesinatos a mujeres ocurrieron en el estado Bolívar, 15,4% en Aragua, 5% en Carabobo y 55 en Distrito Capital. En el 96% de los casos las víctimas eran de nacionalidad venezolana. 46% de ellas tenía entre 19 y 36 años, 7% eran niñas, 11,5% adolescentes y 10,7% mujeres de 55 a 69 años.

El móvil de los feminicidios, en el 23,1% de los casos fueron celos o alegatos de infidelidad íntima, según reseña el Cepaz en su portal web. Un 11,5% registró ataque o agresión sexual, 7,7% de los asesinatos se cometieron por supuesta venganza de organizaciones criminales y otro 7,7% porque las víctimas habían decidido separarse de su agresor.

Durante ese período se reportó que un 42,3% de los femicidios se consumaron a través de armas de fuego; un 26,9% por arma blanca o punzo penetrante; y en el 19,2% de los casos el mecanismo de comisión de los hechos fue la propia mano.

«Sobre los signos de violencias en los casos de femicidios consumados, en 3,1% el cadáver fue arrojado a la vía pública. En un 11,5% hubo mutilación y descuartizamiento. En otro 11,5% signos de ataduras y en un 7,7% al menos dos de los signos descritos», señaló la organización.

A la fecha el 53,8% de los agresores están en fuga. Sólo el 34,6% fue detenido luego de cometer el crimen y 7,7% de ellos murió en el contexto del asesinato.

Venezolanas asesinadas en el exterior

Durante el mes de junio se reportaron al menos seis muertes violentas de venezolanas en el exterior y cuatro femicidios en grado de frustración (todos ocurridos en Perú), lo cual se traduce en que cada tres días hubo una acción femicida contra una mujer venezolana. La mayoría de los casos, exactamente el 66,7% de ellos, ocurrieron en Colombia.

Como consecuencia de estos actos delictivos dos niños quedaron huérfanos y presenciaron el asesinato de su madre. El Cepaz pudo determinar que las víctimas tenían entre 19 y 54 años y sus agresores fueron también venezolanos. Estos usaron en el 50% de las veces armas de fuego. En otro 33,3% la acción dirigida a causar la muerte violenta de la víctima fue el acuchillamiento.

Sobre el ámbito de ocurrencia, el 33,3% de los casos de femicidios de venezolanas en el exterior sucedieron en la casa de la mujer. En el 16,7% de los casos la víctima había decidido separarse. Otro 16,7% se trató de casos de venganza de organizaciones criminales y un 16,7% de violencia policial.

Desde Cepaz denunciaron la falta de políticas pública con perspectivas de género orientadas a eliminar las desigualdades. Rechazaron que el Estado venezolano opte una posición de inacción ante estos hechos. «Tenemos un Estado ausente, perdido en retórica que no ofrece garantías reales, no fortalece condiciones seguras para las mujeres, no tiene un sistema de atención efectivo, y no se empeña con ahínco en prevenir, evitar y sancionar la violencia contra las mujeres».

Para recibir en tu celular esta y otras informaciones, únete a nuestro canal en Telegram haciendo clic en este link: https://t.me/NADZulia.

Además, puedes seguirnos en Instagram y Twitter como @noticiaaldia o síguenos en nuestra página de Facebook Noticia al Día.

Noticia al Día/ Tal Cual