Bucks aplastó 120-100 a Suns y ganó su primer juego de la final de la NBA

julio 12, 2021 - 10:45 am

Con otra exhibición de 41 puntos y 13 rebotes de Giannis Antetokounmpo, los Milwaukee Bucks vencieron este domingo 120-100 a los Phoenix Suns y revivieron sus opciones de conquistar su primer anillo de la NBA en medio siglo.

En su segundo partido seguido con más de 40 puntos y 10 rebotes, Antetokounmpo comandó el triunfo en el primer juego en casa de los Bucks para reducir la desventaja a 2-1 en las Finales.

La superestrella griega es el tercer jugador en la historia en sumar al menos 40 puntos y 10 rebotes en partidos consecutivos en las Finales, después de Shaquille O’Neal (2000) y LeBron James (2016).

El conjunto local llegó al descanso 15 puntos arriba (60-45), su mayor ventaja en toda la serie, gracias a la pareja que forman Antetokounmpo y Middleton, que renació en su cancha con 18 puntos tras el decepcionante segundo partido del jueves.

En medio del júbilo en el Fiserv Forum, Milwaukee coronó la racha con un triple de Pat Connaughton que cerraba el periodo con una ventaja de 22 puntos (98-76), tras la cual ambos técnicos reservaron a sus figuras pensando en el cuarto choque del miércoles.

Milwaukee tendrá la oportunidad de igualar la eliminatoria en su cancha en el cuarto partido de la serie este miércoles. El domingo, los Bucks albergaron su primer partido como local en unas Finales desde la derrota ante Boston Celtics en 1974, sufrida tres años después de lograr su primer y único anillo.

Los Suns, liderados por el veterano Chris Paul (19 puntos y 9 asistencias), se resintieron de la desafortunada noche de Devin Booker, que terminó con 10 tantos en 3/14 en tiros de campo.

🔥 Giannis TAKES OVER in Game 3! 🔥

41 PTS

13 REB

14-23 FGM

13-17 FTM@Giannis_An34 joins @SHAQ as the only players in #NBAFinals history with back-to-back 40+ point, 10+ rebound games, as the Bucks win Game 3! #ThatsGame

Game 4: Wed, 9 PM ET, ABC pic.twitter.com/lIazIIZbAo

— NBA (@NBA) July 12, 2021