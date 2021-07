Brasil, con Dani Alves como capitán, buscará revalidar su título olímpico en Tokio

julio 19, 2021 - 12:37 pm

De la mano de su astro Dani Alves, Brasil, campeón olímpico en sus Juegos de Rio-2016 con Neymar en cancha, defenderá la medalla de oro en el torneo de fútbol masculino de Tokio-2020, que se disputa del 22 de julio al 7 de agosto en tierra japonesa, ante las amenazas de las potentes España y Francia, y los siempre aspirantes México y Argentina, ganadores de la medalla dorada en el pasado.

Las selecciones tendrán representantes menores de 24 años, con excepción de tres refuerzos sin límite de edad que pueden incluir sus entrenadores, como es el caso de Brasil con Dani Alves, de 38 años y máximo ganador de títulos oficiales en la historia del fútbol entre clubes y selección (43), quien anhela aún como un niño con colgarse la presea de oro que falta en sus vitrinas.

«Siempre he soñado con participar en los Juegos Olímpicos, por lo que fue un momento de alegría tremenda cuando me convocaron. Los Juegos Olímpicos son mágicos, te emocionas al pensar en ellos”, dijo el jugador del Sao Paulo al sitio de la FIFA.

Sin final masculina en el Olímpico de Tokio

Sapporo, Miyagi, Kashima, Saitama y Yokohama, donde se jugará la gran final, serán las sedes de un torneo intenso en el que se disputarán el escalón más alto del podio 16 selecciones que se dividen en cuatro grupos. Los dos primeros de cada llave avanzan a cuartos de final, con eliminación directa desde esa instancia hasta la final, mientras que los perdedores de semifinales jugarán por el bronce el 6 de agosto en Saitama.

Hungría, que no logró clasificarse para la cita nipona, lidera el palmarés con tres preseas doradas, delante de Argentina, ganador de los oros en Atenas-2004 y Pekín-2008, así como los no clasificados Uruguay, Gran Bretaña y la ex Unión Soviética.

Brasil debutará frente a Alemania, precisamente el rival al que venció en la final de Rio-2016, en el marco de un grupo D con poco margen de error, ya que la potente Costa de Marfil, reforzada con tres jugadores de categoría, puede poner en jaque a los finalistas de hace cinco años, mientras que Arabia Saudita pareciera tener prometido un papel de ‘Cenicienta’ de llave.

El local Japón, liderado por capitán de los Samuráis, Maya Yoshida (32 años), tampoco puede relajarse un minuto en su grupo A, donde chocará con México, campeón en Londres-2012 que optó por reforzarse en la valla con ‘Memo’ Ochoa, y Francia, que tendrá como líder al atacante de los Tigres mexicanos André Pierre Gignac, de 35 años. Sudáfrica completa esa zona A.

El grupo B pinta para ser muy parejo, con choques de diferentes estilos y es por ello que Honduras se jugará gran parte de las chances desde su debut frente a Rumania, para luego intentar confirmar su pase a cuartos antes Nueva Zelanda y Corea del Sur.

Una España con tintes de Eurocopa

Por último, en el grupo C aparecen como firmes candidatos a avanzar de ronda España y Argentina. La Roja, campeona en Barcelona-1992, llega afilada y bien reforzada con los madridistas Marco Asensio y Dani Ceballos, además de seis hombres de la absoluta de Luis Enrique que acaban de disputar la Eurocopa-2020, como el portero Unai Simón o el atacante Dani Olmo.

Por su parte, los Albicelestes dirigidos por Fernando Batista cuentan con un plantel de talentos en ascenso, como Thiago Almada, Adolfo Gaich y Ezequiel Barco, pero sin grandes refuerzos mayores dado que Lucas Alario se quedó fuera de Tokio-2020 por lesión y Julián Álvarez no fue autorizado por su club River Plate. Egipto, primer rival español, y Australia, oponente de los albicelestes en el arranque, intentarán dar la sorpresa desde el 22 de junio.

