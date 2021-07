Boca Juniors causó destrozos en el Mineirao y pasó la noche en una comisaría (+Videos)

julio 21, 2021 - 3:14 pm

La delegación de Boca Juniors fue trasladada a una comisaría de Belo Horizonte para prestar declaración por los incidentes ocurridos este martes 20 de julio en el Mineirao tras finalizar el partido de vuelta de los octavos de final de la Copa Libertadores 2021 contra el Atlético Mineiro.

Miembros del club xeneize y del ‘Galo’ protagonizaron una gran pelea en el túnel de vestuarios tras finalizar el partido, que obligó la intervención de la Policía Militarizada lanzando gases y spray.

Según la Policía Militarizada del estado de Minas Gerais, al menos ocho personas vinculadas a Boca Juniors, entre jugadores, cuerpo técnico y dirigentes fueron identificados a través de las cámaras de seguridad durante la pelea y son acusados de tres crímenes: lesión corporal, agresión y destrucción de patrimonio público.

Además de los destrozos en el mobiliario del estadio, el delegado del partido también fue agredido. Los acusados son los jugadores Javier García, Carlos Zambrano, Carlos Izquierdoz, Marcos Rojo y Sebastián Villa, el entrenador de porteros, Fernando Gayoso, el auxiliar Leandro Somoza y el directivo Raúl Cascini.

La Policía Militarizada pidió a los ocho identificados que se presentaran en la comisaría para esclarecer los hechos, aunque finalmente toda la expedición xeneize se trasladó hasta la Sexta Comisaria Regional de la Policía Civil de Belo Horizonte para declarar.

La delegación del conjunto argentino fue liberado al mediodía de este miércoles 21 de julio, tras el pago de una fianza que se totalizó en 9.000 reales (unos 1.700 dólares), según la radio mienira Itatiaia

Los graves incidentes se produjeron tras finalizar el partido que el Atlético Mineiro venció en la tanda de penales por 3-1 después del 0-0 en los 90 minutos, el mismo resultado de la ida en Buenos Aires.

Boca Juniors are not taking their #Libertadores elimination lightly..

La expedición de Boca Juniors protestó mucho la anulación de un gol en la segunda mitad, algo que ya provocó un enfrentamiento entre ambos banquillos y que terminó con un expulsado de cada cuerpo técnico.

MADNESS at the #Libertadores

Boca Juniors were ousted by Atletico Miniero due to VAR decisions in each leg 📺

After the match, players & personnel tried to storm the opposing locker room and were tear-gassed. In total, 8 players and staff were arrested

— International Champions Cup (@IntChampionsCup) July 21, 2021