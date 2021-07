Arsenal e Inter renuncian a torneo amistoso en Estados Unidos por riesgo de covid-19

julio 21, 2021 - 4:06 pm

El Inter de Milán anunció este miércoles 21 de julio su renuncia por motivos sanitarios ligados al covid-19 a viajar a Estados Unidos, donde debía enfrentarse al Arsenal, quien también se dio de baja para un torneo amistoso en Florida.

En un comunicado, el vigente campeón de la Serie A se refirió a «los riesgos actuales vinculados a un viaje internacional en un contexto de pandemia» para justificar su retirada.

Horas antes, el Arsenal había renunciado asimismo a la Florida Cup a causa de un ‘pequeño número’ de casos positivos por covid-19 en su delegación.

Los ‘Gunners’ no precisaron si los casos positivos correspondían a futbolistas de la plantilla.

Following a small number of positive COVID tests among the planned party to travel to America tomorrow, we have sadly been forced to withdraw from the Florida Cup.

This difficult decision is based on ensuring the health and wellbeing of our players and staff.

— Arsenal (@Arsenal) July 20, 2021