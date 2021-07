Andreína Socorro mujer madura quien mejora como el buen vino

julio 13, 2021 - 10:21 am

Nuestra Andreína Socorro en su cuenta de IG se presenta con una especial frescura mostrando un clásico traje de baño negro de dos piezas y sombrero amarillo con cinta negra. La fotografía es del pasado domingo y Andreína comenta:

Un domingo deportivo 🤷… ayer con el batacazo de Argentina (yo iba a Brasil) … el Wimbledon y la maravilla del vigésimo triunfo de Djokovic (lo amo porque es vegetariano) y esta angustia del juego de Italia … (estoy publicando la foto en la prórroga 🙄…. Y 11 de Julio … día de San Benito Abad …

–

De toda la simbología de su medalla (que siempre llevo conmigo pero nunca se ve ) , con lo que màs conecto : Crux Sacra Sit Mihi Lux (C.S.S.M.L.): «La santa Cruz sea mi luz» (crucero vertical de la cruz)…..

–

El recordatorio perenne : Jesucristo alumbra mi vida con su luz ❤️.

–

San Benito en su afán ermitaño me enseñó el poder de la meditación. Lo llevo conmigo y me ha protegido siempre . Miles de veces he sentido como se replica la historia del cuervo que se lleva la hogaza de pan envenenada …

–

Les deseo una tarde de domingo en familia

Periodista y conductora que produce el popular programa de radio Palabreando. También es defensora de los derechos de los animales y trabaja con la Fundación Inocencia que ayuda a los niños que son VIH positivo.

Antes de la Fama

Ha vivido en Venezuela.

Curiosidades

También ha trabajado como experta en redes sociales, aconsejando a otros sobre cómo integrar el marketing de redes sociales con otros esfuerzos.

Vida Familiar

Tiene dos hijas.

https://es.famousbirthdays.com/