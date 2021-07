Alfa Romeo y Sauber extienden su asociación en la F1

julio 14, 2021 - 1:44 pm

La escudería suiza Sauber y el fabricante de automóviles italiano Alfa Romeo, nombre con el que compite la primera en la Fórmula 1 desde 2018, renovaron su asociación «por varios años, con evaluaciones anuales», anunciaron en un comunicado este miércoles.

«La extensión de la asociación entre Sauber Motorsport y Alfa Romeo muestra el deseo de ambas partes de seguir progresando juntas hacia lo alto de la parrilla, de manera totalmente integrada, con el objetivo de crear un lindo futuro para el equipo y la marca», añadieron.

El constructor italiano, filial del grupo Stellantis (resultado de la fusión de PSA y Fiat Chrysler), se convirtió en 2018 en el patrocinador principal de Sauber, pasando a denominarse Alfa Romeo Sauber F1 Team, en el marco de un «acuerdo técnico y comercial plurianual», antes de que el equipo se rebautizara como Alfa Romeo Racing en 2019.

Alfa Romeo, que estaba fuera de la categoría reina del automovilismo desde 1987, ganó los dos primeros títulos de pilotos de la historia con el italiano Giuseppe Farina en 1950 y el argentino Juan Manuel Fangio en 1951.

Después de nueve carreras (de 23 en total) en 2021, la escudería marcha octava (de 10) en la clasificación de constructores. Sus pilotos son el veterano finlandés Kimi Räikkönen, campeón del mundo en 2007 (15º en la tabla de pilotos), y el italiano Antonio Giovinazzi (16º).

