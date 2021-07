Al menos 36 muertos por incendio en un hospital para pacientes con covid-19 en Irak

julio 12, 2021 - 5:07 pm

Al menos 36 personas han muerto y decenas más resultaron heridas tras un incendio este lunes en el hospital Al Hussein de la ciudad de Nasiriyah, al sureste de Irak, según informa el canal Al Arabiya.

Los primeros informes apuntan a que el fuego se inició en una sala de aislamiento para enfermos de covid-19, al parecer producto de la explosión de un tanque de oxígeno. Se calcula en 20 el número de individuos heridos.

