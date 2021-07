Actor de Gladiador, Mike Mitchell, fue hallado sin vida

«Les deseo paciencia a su esposa, a la querida Denise Mitchell, y a sus hijos», concluyó.Se conoció de manera extraoficial que Mitchell se había ido de vacaciones con su esposa a Turquía.

¿QUIÉN FUE MIKE MITCHELL?

Antes de dedicarse a la actuación, el actor fue anteriormente conocido como fisicoculturista, obteniendo triunfos en competencias como el Mister Universo y el World Fitness Federation.

En 2010, recibió el premio Living Legend de la World Fitness Federation, su más alto galardón. Según Variety, Mitchell fue además miembro de las fuerzas especiales y experto en explosivos. En 2006 tuvo que retirarse tras sufrir un ataque cardíaco.

A mediados de los 90 participó en reconocidas producciones cinematográficas como Corazon Valiente, The Planet, One Day Removals, City of Hell, Hombres de élite y Emmerdale.

Del mismo modo, también es recordado por su aparición en Operación Skyfall, Zombie Massacre o la serie Revenge.