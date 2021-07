Abrió una cerveza con el hocico de un caimán (video)

julio 22, 2021 - 11:56 am

El video que se viralizó por medio de las redes sociales y que estaría titulado como “Un día normal en Florida”, muestra a un grupo de personas realizando un paseo en lancha cuando uno de ellos empieza a llamar la atención de un caimán, salpicando el agua con su mano y al mismo tiempo dándole palmadas en el hocico.

En el momento en que el animal logra abrir la mandíbula, el hombre saca una cerveza y se la introduce para abrir la lata de forma poco convencional al agujerarla en sus dientes. Después de este hecho, el hombre empieza a beber la bebida de inmediato.

Las imágenes han desatado polémica en redes, donde muchos usuarios han sentado su acuerdo o desacuerdo frente a esta acción. Algunos han aplaudido el truco y la valentía de acercársele al caimán, mientras que otros afirman que este tipo de acciones pueden resultar riesgosas tanto para los animales como para las personas.

Normal day in Florida pic.twitter.com/aYzVP5MpE7

— How to protect Yourself (@selfpr0tect) July 16, 2021