“A veces tienes que cambiar de dirección”: Jennifer López habló por primera vez de la relación con Alex Rodríguez

Tres meses después de su ruptura la cantante Jennifer López explicó que realizó un ejercicio de introspección y que cuando vio que era buena por sí misma todo encajó: “La felicidad empezaba en mí”. La diva del Bronx dio fuertes detalles de lo mal que la pasó al final de su relación con Alex Rodríguez.

A mediados de marzo, la prensa estadounidense anunciaba que Jennifer López y Alex Rodríguez rompían su relación tras dos años de compromiso y cuatro de relación. Sin embargo, ellos salían rápidamente a matizar que la cuestión no era así y que se trataba de una información “inexacta”. Pero el río sonaba y el agua estaba a punto de aparecer: solo un mes después ellos mismos comunicaban la ruptura de su compromiso y de su noviazgo.

Aunque apenas han pasado tres meses desde aquello, parece que ha sido mucho más. Lopez ha empezado una nueva relación con Ben Affleck, quien fue su pareja hace casi dos décadas,a principios de los 2000. Liberada de su etapa con Rodríguez, ahora se ha decidido a hablar por primera vez sobre los motivos que la llevaron a acabar con ese compromiso. J. Lo ha hablado en el programa de Apple Music The Ebro Show, presentado por Ebro Darden, y allí se ha explicado.

En el espacio se refirió a su expareja sin mencionarla en ningún momento. López relató que todo empezó cuando decidió hacer un ejercicio de mirar hacia sí misma, de reflexión e introspección. “Fue un momento para mí y nadie más, era yo dándome cuenta de que era buena por mí misma y que la felicidad empezaba en mí. Y una vez que me di cuenta de eso, pasaron cosas”, explica sobre ese momento de autorreconocimiento y el posterior cambio.

Esa revolución interior fue la que le hizo darse cuenta de cómo estaba y abrir los ojos, según ha contado. “Las cosas pasan de un modo que no te esperas, jamás, que ocurran. Una vez que estás bien, llegas al punto en el que dices: ‘Esto no es bueno para mí’ o ‘Esto no me va bien’ o ‘Tengo que hacer algunos cambios’ y también ‘Esto no va de nadie más, solamente de mí’. Una vez que haces eso, las cosas empiezan a colocarse en su sitio”, explicaba sonriente en el programa de Darden.

Además, López añadió que es lógico que esos cambios vitales acaben afectando a su trabajo y se reflejen en él. De hecho, su última canción se llama Cambia el paso, demostrando una necesidad de renovación: “A veces tienes que cambiar de dirección. Aunque eso pueda resultar doloroso o incluso, no sé, raro para los demás. Se trata simplemente de quién eres y de qué te encaja mejor a ti”.

López y Rodríguez comunicaron su ruptura el pasado mes de abril. “Nos hemos dado cuenta de que estamos mejor como amigos y esperamos seguir siéndolo”, afirmaron. “Continuaremos trabajando juntos y apoyándonos mutuamente en nuestros negocios y proyectos compartidos. Nos deseamos lo mejor para nosotros y para nuestros hijos. Por respeto a ellos, solo queremos añadir nuestro agradecimiento a todos los que nos han enviado palabras amables y de apoyo”. Efectivamente, ambos tenían proyectos laborales e inversiones en común.

Por el momento, aunque dijeran que mantendrían su amistad, no se les ha vuelto a ver juntos. Poco después de su ruptura, varios amigos de la cantante hablaron con distintos medios y afirmaron que ella “no podía confiar plenamente en él”. “Intentó arreglarlo pero había demasiados asuntos por resolver”, contó alguien próximo a López en People, explicando que la artista llegó a estar “hundida”: “No creo que lo mejor para ella fuera seguir con Alex”. También contaron que “les gustaba pasar más tiempo juntos como una familia, pero les resultaba difícil mantener esa chispa especial cuando se veían”.

Mientras que hay escasas imágenes del exjugador de béisbol durante estas semanas, a la cantante y actriz se la ha visto en repetidas ocasiones, sobre todo en Los Ángeles. Allí se ha dejado ver, ya abiertamente y en público, junto a Ben Affleck. De hecho, a mediados de junio fueron captados besándose en la que supuso la confirmación del romance, y ya pasean abrazados, solos o con los hijos que han tenido de anteriores relaciones (ella con Marc Anthony; él con Jennifer Garner). De hecho, los tabloides, que han convertido esta relación en uno de sus temas recurrentes, ya afirman que están buscando casa juntos.

