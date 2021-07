A Deniz Saypinar no la dejaron subir a un avión porque esteee, bueno, desconcentra (Videos)

julio 15, 2021 - 11:51 am

Deniz Saypinar, daha özgür bir ülkede yaşama düşüncesi ile ABD’ye göç etti. Kıyafeti müstehcen diye Texas’ta uçağa alınmadı. pic.twitter.com/zmFmPdeURl — Turkey's Economy Channel (@TurkeysEconomyC) July 8, 2021

La periodista Winnie Rodríguez reporta para el diario digital La FM.com esta desconcertante noticia: una modelo de reconocida trayectoria le impidieron subir a un avión por la manera de vestir.

Así lo reporta la periodista Rodríguez:

La modelo y fisicoculturista Deniz Saypinar relató el incómodo momento que vivió en el aeropuerto internacional de Dallas/Fort Worth con la aerolínea American Airlines.

A través de su cuenta de Instagram en la que ya suma más de un millón de seguidores, la joven de 26 años contó entre lágrimas que le fue imposible tomar su avión, debido a que la aerolínea le prohibió abordarlo por tener ropa que según ellos, calificaron como sugerente, además de argumentar que su forma de vestir podría ofender a los demás ocupantes del avión.

«Ellos literalmente no me dejaron abordar un vuelo porque estaba usando esto y me dijeron que estaba desnuda (…) Me mudé de un país islámico por cómo tratan a la mujer como de segunda o tercera clase y ahora esto me está pasando», dijo Saypinar al respecto, sin comprender qué estaba pasando en aquel momento.

Según imágenes que la misma modelo publicó, para su viaje se había vestido con un un crop top café, un short de denim y un buso blanco atado a su cintura.

La FM.com