A 9 años de la Masacre de Aurora: Cuando en el cine las balas fueron de verdad

julio 20, 2021 - 12:12 am

Un 20 de Julio de 2012 en un cine de la localidad estadounidense de Aurora (Colorado), un tal James Eagan Holmes(24) ―armado con dos pistolas, una escopeta, un fusil semiautomático, y miles de balas para estas armas (todo adquirido legalmente)― mata a 12 personas y hiere a otras 59.

El 20 de julio de 2012, James entró en el cine Century 16 con una máscara de gas y con el pelo teñido de rojo para simular un suceso del comic The Dark Knight Returns, en el que un sujeto de cabello rojo, perturbado por el estrés en su trabajo y por los supuestos mensajes subliminales contenidos en la canción Stairway to Heaven, ingresa a un cine para adultos y asesina a varias personas; del mismo modo Holmes se dirigió a la sala donde se estaba proyectando la película The Dark Knight Rises y abrió fuego. Mató a 12 personas e hirió a 58. Al salir del cine se dirigió a su automóvil, que estaba estacionado detrás de éste. Allí es donde lo arrestó la policía sin oponer resistencia. Los oficiales que efectuaron el arresto recuperaron varias armas dentro del cine y en el interior del automóvil.

Wikipedia