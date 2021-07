21N: La carreta por delante de los caballos (Por Ángel Machado)

julio 14, 2021 - 2:01 pm

El 21 de noviembre se efectuarán elecciones regionales y municipales, pero ¿cómo será este proceso?, ¿será democrático y transparente? Estas son algunas de las muchas preguntas sin respuestas que tienen los venezolanos, porque hoy todos estamos seguros que Nicolás Maduro es más dictador que hace cuatro años.

Hoy el sistema de la revolución se defiende a sangre y fuego, hoy el estado más poblado se llama migración, más de 5,1 millones de venezolanos están en el exterior, y cientos de dirigentes de oposición exiliados por culpa de la persecución de la dictadura.

En el país se mantienen más de 300 presos políticos, y hoy vemos como el régimen inicia una nueva ola de persecución en contra de los dirigentes de oposición, el lunes 12 de julio fue secuestrado por la policía de la dictadura, Freddy Guevara, desde hace más de 40 horas se desconoce su paradero. Freddy es mi hermano de lucha desde hace muchos años y nuevamente, el régimen lo persigue por luchar por la transformación política de Venezuela.

Pero no solo Freddy Guevara está siendo víctima de persecución, sino Emilio Graterón, Gilber Caro, Luis Somaza y Hasler Iglesias. Una vez más la dictadura muestra su lado represor y nos preguntamos ¿qué condiciones existen para asistir al proceso del 21N?, hasta el momento no hay condiciones que nos permitan blindar el voto, no hay la confianza para que la voluntad del elector sea respetada, con esta realidad pareciera que fuéramos a la guillotina nuevamente.

Cuando nosotros analizamos el anterior proceso de regionales, encontramos un proceso lleno de irregularidades, un órgano rector parcializado hacia Maduro y el Partido Socialista Unido de Venezuela (Psuv), injerencia de grupos armados en los estados fronterizos, migración involuntaria de votantes, entre muchas otras irregularidades que nos demuestran que ese proceso electoral desde su génesis era imposible ganarlo y nunca nos dimos cuenta.

Ahora bien, ¿queremos participar en el proceso del 21 de noviembre?, sí, nosotros queremos participar y queremos ganar, para después poder gobernar, pero así como está planteado el proceso no. Necesitamos obtener realmente unas condiciones que no favorezcan a ningún lado.

Exigimos que el proceso electoral sea limpio y confiable, porque liberar la tarjeta de la Unidad no es suficiente, permitir que algunos líderes entren al país tampoco es suficiente. Los venezolanos necesitamos pelear por obtener mejores condiciones para poder asistir al proceso, ganarlo, defenderlo y cobrarlo.