«200 Copas» de Karol G ¿Una indirecta para Anuel AA?

Pese a que querían un video en una cantina los fanáticos creen que «200 Copas» de Karol G es una indirecta para Anuel AA.

“Hay una amiga especial que está escuchando esta canción ¡Amiga! ¡Marica ya!” es la frase con la que inicia el video “200 Copas” de Karol G. Y es que, si bien Maluma sacó días atrás “Sobrio”, ahora “La Bichota” buscó cómo “matar la tusa”.

En el clip la colombiana sale en una fiesta en la playa, una fogata con todos alrededor es el complemento, mientras ella está de espaldas a ellos como si estuviera reflexionando.

Pero con su larga cabellera color azul se les une y comienza a cantar. Todos corean mientras los abrazos alrededor de la fogata se complementan. Luego las escenas se muestran como si fueran al estilo de grabación casera, usado días atrás por Jennifer Lopez en el video de “Cambia el paso”.

Más adelante todos los reunidos hacen una rueda en la que la cantante se esta tatuando el nombre del tema en su brazo izquierdo. Y luego ella se lo tatúa a uno de ellos, pero con muchas sonrisas.

Los brindis se hacen recurrentes, cada uno con sus vasos levantados, justo cuando una estrofa muy particular comienza a sonar. “Otra vez te falla y dice que lo siente, ya tiene el truquito ese pa’ convencerte. La rutina es que con otra se divierte, llega a casa y quiere hacerse el inocente”.

Muchos de los fanáticos aseguran que esto es una carta abierta a su ex el también cantante Anuel. Y se han atrevido a asegurar que narra las cosas que vivió con él antes de separarse. “Si está canción la hizo cuando estaba con Anuel, no me quiero imaginar las joyas que se vienen tras está separación”, escribió una fanática en YouTube.

“Amiga deja solo a ese payaso, si le pagaran por hacerte sufrir ya sería millonario. Desde ahora se convierte en adversario y hoy salimos a beber si es necesario, y nos tomamos las 200 copas que haya en la barra. Y nos subimos a cantar la Tusa hasta que todos se vayan. Y esta noche voy a cumplir con mi misión y es que tu repitas ‘El pedazo e mierda es él y no soy yo’” es parte del coro.

El video culmina con una frase “En la amistad, le rompen el corazón a uno y nos emborrachamos todos. Dios los bendiga amigos ¡Salud!”.

