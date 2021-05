Yeimy Ilias, la docente barranquillera despedida por posar en bikini para las redes (fotos)

mayo 4, 2021 - 2:11 pm

Yeimy Ilias, la profesora universitaria que aparentemente fue despedida por publicar algunas sugestivas fotografías en redes sociales, fue tendencia recientemente al contar su caso y defenderse de las personas que critican el contenido que comparte desde sus cuentas personales. Reseña un trabajo de investigación de La FM, un medio de comunicación colombiano.

En entrevista con La FM, la barranquillera aseguró que entró a Instagram por casualidad y que la gente la empezó a seguir desde que salió en un programa de televisión a la que fue invitada gracias a una labor social que realizaba.

“No ha sido fácil. Nací en el barrio 7 de Abril, estudié en un colegio que estaba lleno de problemas diversos y crecí en un barrio igual. Sabía que tenía que salir adelante. Llevo 28 años estudiando y nunca he parado”, dijo.

Y agregó: “Soy profesional en contaduría pública, tengo master en finanzas, tengo dos especializaciones y estoy cerca de acabar un doctorado en la Universidad Baja de California. He trabajado en muchas empresas de consultoría. Eso no te lo quita posar en vestido de baño o picar el ojo”.

En este punto, dijo que por esas razones le dolió el despido que sufrió en la universidad por “ser demasiado informal”. Siguiendo esa idea, sostiene que la mujer puede ser bella y extrovertida sin que eso se vea malo o tenga que ser censurado. “Posar en bikini no me quita lo que he estudiado. Además, soy una mujer joven de 33 años que está en una etapa de todavía vivir la vida y disfrutarla”.

Esta docente que actualmente dicta clases en la Universidad Autónoma del Caribe contó que tras volverse viral le llegaron mensajes de instructoras de gimnasio, abogadas, arquitectas y otras mujeres que le dicen que ellas les pasó lo mismo que a ella, pero no podían hacerlo público porque les da miedo quedarse sin trabajo.

Finalmente, aseguró que su hija de 13 años la apoya y le alegra que sus amigas le hablen de su mamá. «Pero trato de exponerla mucho y de cuidar su integridad».

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Yeilu (@yeilu21)

La FM