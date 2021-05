Venezolanos en Colombia inician trámites para el Estatuto Temporal de Protección

mayo 5, 2021 - 11:29 am

Migración Colombia informó este miércoles 5 de mayo, que inició la primera fase para dar inicio a la regularización de los migrantes venezolanos en territorio neogradino.

“A colombianos, a venezolanos y a todos, nos corresponde construir una mejor nación, nos corresponde decirle #NoALaXenofobia, no a la generalización, no a la estigmatización y eso no tiene nada ver con nacionalidades”: @JuanFEspinosaP #HazteVisible pic.twitter.com/q0N253DS5j

