«Temo por mi vida, la UFC quiere asesinarme»: Diego Sánchez

El veterano luchador estadounidense de la UFC Diego Sánchez afirma temer por su vida en medio de una disputa con la empresa de artes marciales mixtas, la cual, según él, podría conspirar para asesinarlo por hablar en contra de la organización.

«Temo que esta empresa [la UFC], este monopolio de miles de millones de dólares venga por mí. Algo podría pasarme en dos años. Tal vez en un par de años. Tal vez me arrolle un camión. ‘Oh, Diego sufrió una sobredosis’, alguna mierda de suicidio. No lo sé, pero no pondría nada más allá del nivel de maldad que hay dentro de esta corporación», confesó Sánchez en una entrevista conocida este miércoles.

Sus declaraciones surgen pocos días después de que rompiera lazos con la organización de Dana White, tras la cancelación de su pelea con Donald Cerrone el 8 de mayo. Aparentemente la decisión fue producto de preocupaciones por la salud física y mental del deportista, de 39 años, así como por los temores de que su entrenador y mentor, Joshua Fabia, estuviera ejerciendo una influencia negativa sobre él, recoge el portal especializado de MMA Middle Easy.

«Se lo voy a decir francamente ahora mismo: temo por mi maldita vida», admitió el peleador, quien afirma creer que la UFC manipula las redes sociales alrededor de su negocio. En ese contexto, culpa a la organización de haber lanzado una campaña para que solo aparecieran mensajes negativos sobre él y su entrenador.

Sánchez reitera que el promotor deportivo está preocupado por el riego de que pueda hablar en contra de las prácticas comerciales de la empresa. En este sentido, detalló que, junto a Fabia, han grabado conversaciones con directivos de la UFC durante los últimos dos años como «seguro» en caso de que se difamen sus reputaciones.

Diego Sánchez hizo su debut en la UFC en 2005, convirtiéndose en el primer ganador del Ultimate Fighter 1 en la categoría de peso medio tras derrotar a Kenny Florian. En 2009, su combate ante Clay Guida recibió el premio de la Pelea del Año. Tras 16 años, abandonó la empresa de artes marciales mixtas con un récord de 19-13.

