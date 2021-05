Tatum se desbordó con 60 puntos ante Spurs y LeBron regresó discreto

mayo 1, 2021 - 8:38 am

Jayson Tatum anotó 60 puntos, récord de su carrera, y los Boston Celtics se recuperaron de un déficit de 32 puntos en la primera mitad para llevarse una victoria en tiempo extra de 143-140 sobre los Spurs, este viernes 30 de abril.

Por su parte, el astro LeBron James regresó de la lista de lesionados, después de más de un mes, en forma discreta en el revés de sus Lakers ante los Kings.

El total de puntos de Tatum igualó al ícono de Boston, Larry Bird, con la mayor cantidad de tantos anotados en un juego en la historia de los Celtics y es el segundo jugador más joven en la NBA detrás de Devin Booker en marcar en un juego 60 cartones.

Tatum, de 23 años, anotó cuatro tiros libres en los últimos 12 segundos del tiempo extra para los Celtics, que se recuperaron de un déficit de 29 tantos en el medio tiempo para nivelar el marcador a la mitad del último cuarto.

El canastero conectó un triple con 38 segundos por jugar en el cuarto para dar a los Celtics su primera ventaja 127-126 desde principios del primer cuarto.

Jayson Tatum’s historic 60-point performance helped us stage an incredible comeback to grab a 143-140 OT victory over the Spurs Friday night. pic.twitter.com/Vy3uL4AsFg

— Boston Celtics (@celtics) May 1, 2021