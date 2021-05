¡Sin complejos! Will Smith causa furor al mostrar cómo ha cambiado su cuerpo

mayo 5, 2021 - 6:21 pm

Estamos acostumbrados a ver a muchas actrices, modelos, influencers, deportistas o cantantes defendiendo la belleza real mostrando con orgullo sus imperfecciones. Desde Cristina Pedroche a Kim Kardashian, pasando por Paula Echevarría, Laura Escanes, Lola Indigo, Jennifer López o Gwyneth Paltrow, se han convertido en abanderadas del movimiento body positive, cuyo objetivo es la normalización y visibilización de todos los tipos de cuerpos.

Sin embargo, ¿qué pasa con los hombres? Ellos también tienen arrugas, granitos, estrías, manchas, kilos de más… aunque, en su caso, parece que todavía no está tan normalizado. Will Smith está dispuesto a cambiar eso y, para ello, ha publicado varias imágenes en las que muestra sin complejos su cuerpo. «Voy a ser sincero con todos vosotros, estoy en la peor forma de mi vida», confesó el protagonista de El príncipe de Bel-Air.

El actor estadounidense, de 52 años, se ha hecho viral y en pocos minutos todo el mundo estaba hablando de esta foto en la que aparece con un short negro, chaqueta deportiva y pantuflas. «Este es el cuerpo que ha ayudado a superar una pandemia e innumerables días picoteando en la despensa», ha escrito el protagonista de películas como Soy leyenda, En busca de la felicidad o Men in Black. Eso sí, aunque asegura que «amo este cuerpo».

Smith ha confesado que «quiero sentirme mejor» y que va a cambiar de rutinas para llevar una vida más saludable. «No más magdalenas de medianoche… ¡Voy a estar en la mejor forma de mi vida!», dice el rapero y productor estadounidense, que va a ponerse en manos de un equipo para «volver a encarrilar mi salud y bienestar. ¡Espero que funcione!».

Un gran revuelo en las redes

En pocas horas, la foto de Will Smith conseguió más de seis millones de likes y casi 100.000 comentarios, entre los que pueden leerse opiniones de todo tipo. «Real de pies a cabeza», «¡Eres Will Smith! Puedes estar en la forma que quieras», «Esta es la publicación más maravillosa en la historia de las redes sociales», «Admitirlo es el primer paso», «¡Gracias! ¿Acaso no estamos todos así después de la pandemia?», «Terminemos con la discriminación de los carbohidratos», «Di que si, hay que disfrutar de la vida», «Es hora de ponerse a entrenar, hermano», «Me encanta, eso es tener confianza en uno mismo», «Tan divertido como siempre» o «Tranquilo, en tres meses vuelves a tener abdominales», han comentado.

