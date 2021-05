Sapir Berman, la primera árbitra transgénero en dirigir en el fútbol de Israel

mayo 3, 2021 - 4:42 pm

Sapir Berman se convirtió este lunes en la primera árbitra transgénero en dirigir un partido del campeonato israelí de fútbol, una vez consumado su cambio de identidad.

Sapir Berman, que anteriormente se llamaba Sagui Berman, un nombre masculino, anunció a finales de abril en conferencia de prensa que iba a cambiar de identidad sexual y de nombre.

De 26 años, Sapir Berman arbitra partidos del campeonato israelí desde 2011, fue acogida en el estadio Ofer de Haifa con una ovación de los espectadores, aunque también se escuchó algún abucheo.

Un hincha mostró un cartel con la foto de la colegiada y el mensaje «Sapir, estamos todos contigo».El partido que enfrentaba al Hapoel Haifa y al Beitar Jerusalén, 9º y 10º clasificados de la liga hebrea, acabó con la victoria local por 3-1.

We have a new Referee, Sapir Berman. The first Referee to be transgender❗

We are so proud 🇮🇱🏳️‍⚧️@UEFA @FIFAcom pic.twitter.com/qtAa9POOQA

— ISRAEL FA (@ISRAELFA) April 27, 2021