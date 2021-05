Ronald Acuña Jr. conecta su décimo home run del 2021

mayo 5, 2021 - 8:44 am

El venezolano Ronald Acuña Jr. pega un home run con los Bravos de Atlanta, que batió 6-1 a Nacionales de Washington.

El varguense la desapareció en el quinto episodio por el jardín derecho y central (407 pies) del Nationals Park.

Acuña Jr. castigó al lanzador Joe Ross (2-2), que resultó con el descalabro, para arribar a 10 bambinazos y liderar este departamento en todas Las Mayores.

Now leading @MLB in home runs: La Bestia! @ronaldacunajr24 | #ForTheA pic.twitter.com/JQl7zoyz7S

Huáscar Ynoa disparó un grand slam y trabajó siete capítulos desde la lomita, para conseguir la victoria. El dominicano encontró una recta de Tanner Rainey y colocó la pelota a 427 pies del plato, hasta desaparecerla por encima de la cerca del jardín central en el sexto episodio.

The Designated Huascar is here to stay!#ForTheA pic.twitter.com/E0sRPNNArj

— Atlanta Braves (@Braves) May 5, 2021