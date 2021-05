¿Qué tal te va sin mi? (Videos hot)

mayo 7, 2021 - 9:21 am

Una canción que popularizó el cantante español Rafael para disfrutar de estas bellezas y sus vagabundinas del viernes:

Me alegro mucho de volver a verte

Tú sabes que no he sido rencoroso

Perdóname, si ves que estoy nervioso

No te esperaba aquí tan de repente

Me alegro de encontrarte tan bonita

Te juro que te veo maravillosa

Será que al fin te van muy bien las cosas

O tratas de ocultarme tu desdicha

¿Qué tal te va sin mí?

Dime que no te va muy bien

Que en realidad quieres volver

A estar conmigo

No intentes sonreír

Veo en tus ojos la verdad

Y hay más tristeza y ansiedad,

Que al lado mío

¿Qué tal te va sin mí?

Has encontrado algo mejor,

O has comprendido que el amor

No se improvisa

Si quieres regresar

Hazlo de prisa, hazlo ya

Que yo también quiero volver

A estar contigo

Como estábamos ayer

Me alegro mucho de volver a verte

Tú sabes que no he sido rencoroso

Perdóname, si ves que estoy…