¡Que la fuerza te acompañe! Hoy se celebra el día de Star Wars

El 4 de mayo se celebra en todo el mundo el Día de Star Wars. Los fans de una de las sagas cinematográficas con más éxito de las últimas décadas celebran hoy su particular fiesta para rendir homenaje al universo creado por George Lucas.

Un día que muchos suelen aprovechar para volver a ver algunas de las películas de La Guerra de las Galaxias o incluso para hacer una maratón de la saga.

Pero, ¿por qué se celebra el 4 de mayo? Todo se debe a un juego de palabras que surge de una de las frases más famosas de la saga. Los jedi suelen decir aquello de “que la fuerza te acompañe”. En inglés, la frase se traduce a “may the force be with you”, que se pronuncia de forma muy similar a “may the 4th”.

La primera vez que se hizo este juego de palabras de forma “oficial” fue en 1979, cuando algunos miembros del Partido Conservador en Reino Unido decidieron mandar una nota de felicitación a Margaret Thatcher tras ser investida primera ministra británica. En ella, se podía leer “may the 4th be with you, Maggie, congratulations”. Un año más tarde, se estrenó la segunda película de la saga Star Wars, El Imperio Contraataca, que fue un gran éxito.

Con el paso de los años y la llegada de nuevas películas, los fans han encontrado nuevas formas de celebrar esta fecha tan señalada. En 2011 en Toronto se organizó un festival de cine con las películas de la saga y en 2015 los astronautas de la Estación Espacial Internacional vieron algunas de las películas desde el espacio. Además, desde Lucasfilm y Disney suelen lanzar importantes ofertas en merchandising inspirado en las películas.

