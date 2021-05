«Prohibido llevarse detenido a nadie por incumplir el horario de cierre de comercios»: Omar Prieto

mayo 7, 2021 - 7:44 am

El gobernador del Zulia, Omar Prieto Fernández, hizo un llamado a los intendentes y funcionarios públicos de la región con respecto a los procedimientos aplicados a las personas o establecimientos comerciales que incumplen el horario dijo, en ese sentido prohibió llevarse detenido a nadie.

Tal aseveración fue hecha durante la transmisión de su programa # 83, «Omar a las 7» en el que resaltó que sólo el estado Mayor puede emitir esa orden.

Prieto de manera tajante envió el mensaje a los intendentes y dijo que el deber de estos funcionarios es hacer un llamado de atención, sugerir en caso que se extralimiten en el horario, pero en ningún caso detener a nadie como pasó con el dueño de una panadería, del cual tuvo conocimiento se llevaron detenido por no haber cerrado a la hora.

De igual manera tuvo conocimiento, que una comisión policial entró a una residencia en Cabimas a irrumpir en una reunión familiar en su nombre y reiteró que esto no puede ocurrir. «Los intendentes tienen que tener la capacidad política de mediar de ayudar al pueblo, sino no pueden ser intendentes, ustedes no pueden ir atormentando a nadie, causando malestar a la familia», advirtió.

«Tomamos decisiones en contra de los delincuentes, no en contra de los trabajadores, no podemos tener actitudes irresponsables», puntualizó.

En cuanto al número de contagios por covid-19 en la región dijo este viernes 7 de mayo, que van en alza, al registrarse 1.187 casos activos. Del total de casos 464 son sintómaticos y 518 asintomáticos. Dijo estar alarmado por el aumento de pacientes en condiciones moderadas, que pueden pasar a grave, por lo que pidió sabiduría y conciencia al pueblo.

Recordó además que los sitios y locales nocturnos deben permanecer cerrados. «Nos gusta el bonche, pero estamos en pandemia».

