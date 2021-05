Nancy Lezama, la joven que todos buscaban con la esperanza de hallarla con vida

mayo 5, 2021 - 9:43 am

La tragedia de México, sigue dejando su estela dolor, familiares de las víctimas aún buscan a sus parientes desaparecidos, con la esperanza de encontrarlos con vida.

Luego de varias horas de búsqueda a través de publicaciones en redes sociales y en los hospitales de la Ciudad de México, la familia de Nancy Lezama, una joven de 22 años que viajaba en el Metro de la Línea 12 que colapsó este martes, perdió la vida.

La confirmación de la noticia fue por parte de Dulce Vázquez, prima de la joven, quien comenzó con la búsqueda en redes sociales.

Cabe destacar que Nancy Lezama viajaba en compañía de su hermana mayor, quien se sabe se encuentra hospitalizada en un nosocomio de Coyoacán, en donde fue intervenida de emergencia por una fractura en la cadera y hemorragia interna.

«Mi Nancy, me dio mi último beso, fuimos a cenar y la fui a dejar al metro, al llegar a mi casa supe del accidente del metro y después de buscarla por hospitales, me enteré que había fallecido”, es el relato del novio de la joven que murió en el accidente del metro en México.

Nancy Lezama.

Brandon Giovanny Hernández Tapia.

Descanse en paz 🕯️

México, no olvides sus caras, no olvides sus nombre pero sobre todo, no olvides a los responsables de esto.

NO FUE UN ACCIDENTE, FUE NEGLIGENCIA#MexicoDeLuto pic.twitter.com/o9uhMwBvRq

— Pao (@pau0562002) May 5, 2021