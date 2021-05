Mimí Lazo asegura que tuvo un jujú con este cineasta de Star Wars

mayo 5, 2021 - 4:03 pm

La polémica actriz venezolana Mimí Lazo, aprovechó el Día de Mundial de Star Wars, para recordar el “romance” súperfugaz con un cineasta reconocido en Hollywood, ya que pertenece a la saga galáctica.

A través de las redes sociales, la criolla relató con guión y todo el encuentro con George Lucas, que más allá de ser conocido por crear las franquicias de Star Wars e Indiana Jones y fundar Lucasfilm, también figura como filántropo y empresario estadounidense.

“Mi breve romance con George Lucas… Hoy es el día de Star Wars. Esta fue en la inauguración de CALIFORNIA ADVENTURE El Parque temático aquí en Los Ángeles, la segunda vez que lo vi”, contó en el primer párrafo la criolla, quien aparece en una fotografía con el famoso.

Seguidamente, Mimí Lazo agregó: “La primera fue en Roma, cuando estudiaba actuación en la Academia Fersen. Coincidí con él en la montaña rusa del parque y nos montaron en el mismo carrito. Él, que no habla y tiene fama de extremadamente tímido, me saludó escuetamente. Yo le pregunté ¿Don’t you remember me? We met in Rome 15 years ago. Él me preguntó qué hacía en Los Ángeles”.

