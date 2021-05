Marte es una cajita de sorpresas: Mira las cosas extrañas que la NASA halló ahora en el planeta rojo (fotos)

mayo 5, 2021 - 12:30 pm

Desde el momento de su llegada a Marte en febrero, el róver Perseverance y el helicóptero autónomo Ingenuity de la NASA lograron hacer varias fotografias, que no solo explicaron más detalladamente la naturaleza del planeta rojo, sino que también sirvieron de divirtimento para los aficionados al espacio cósmico, que empezaron a ver objetos familiares en formas aleatorias.

El primer objeto al que apuntaron los aficionados fue calificado por la NASA como «extraño». Los especialistas especularon si se trataba de un meteorito o un trozo de roca erosionada.

El ingeniero de ‘software’ Kevin Gill llamó la atención a una elegante roca rota, captada por el rover el 15 de abril.»Parece que el Perseverance […] encontró un diminuto braquiosaurio fosilizado en Marte», tuiteó.

Jason Major, otro fanático del espacio, sostuvo que un bloque masivo, fotografiado por el róver el pasado 22 de abril, tiene similitudes con una parte del cuerpo humano.

El róver Perseverance arribó a Marte junto con el helicóptero autónomo Ingenuity, de la NASA, el pasado 18 de febrero. La misión espacial pretende buscar indicios de antigua vida microbiana, recoger y almacenar regolitos marcianos, así como recopilar datos sobre la geología y el clima del planeta rojo, allanando el camino para la exploración humana. El 19 de abril, el helicóptero autónomo Ingenuity de la NASA realizó su primer vuelo en Marte, convirtiéndose así en la primera aeronave de la historia que sobrevoló otro planeta.

Perseverance probably won't bother going to study it but I hope somebody files this one as "butt rock."

Because it looks like a butt.

That is all. pic.twitter.com/VbrD2w211p

— Jason Major (@JPMajor) February 28, 2021