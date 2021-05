Maluma y J Balvin causan malestar por su postura ante el paro nacional

mayo 2, 2021 - 10:33 pm

Este miércoles 28 y jueves 29 de abril fueron dos días de conmoción social en Colombia debido a una oleada de manifestaciones populares en las calles de varias ciudades como rechazo a una reforma tributaria que, de ser aprobada sin cambios, incrementaría el precio de varios productos de la canasta familiar, así como otros servicios de uso común.

Varias celebridades y personajes públicos locales publicaron mensajes de apoyo a esas muestras de descontento ciudadano, como Karol G, e incluso extranjeros como el cantante puertorriqueño René Pérez Joglar, conocido como Residente.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de René Pérez Joglar (@residente)

Sin embargo, dos iconos de la música de Colombia permanecieron en silencio, lo cual generó comentarios negativos de sus fanáticos. Al parecer, tal actitud provocó que ambos artistas finalmente publicaran mensajes, pero con contenidos que han provocado incluso más descontento, menciona una nota de Semana (Bogotá).

Maluma, a través de un video, indicó que no estaba de acuerdo con la reforma tributaria, pero que rechazaba los actos de vandalismo observados durante las movilizaciones. “Utilizo mis redes sociales para indagar un poquito sobre el tema que está pasando en mi país, en Colombia. Me duele mucho así no esté allá porque de una manera directa afecta a mi familia y me afecta a mí el tema de la reforma tributaria, y yo realmente no estoy de acuerdo con ella”, comentó en la primera parte del post.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de MALUMA (@maluma)

Pero añadió que le parecía “una cagada en todo el sentido de la palabra cómo los vándalos salieron a la calle a hacer lo que hicieron ayer. Esa no es la forma, mi gente, yo creo que hay maneras de protestar y la mejor manera es hacerlo de una manera pacífica… A toda la gente que salió ayer e hizo su protesta pacífica, quiero felicitarlos, aplaudirlos, pero por otro lado, la gente que salió a cometer vandalismo, ese es el mensaje claro: lo hicieron mal y no son ejemplo para el país”, concluyó el artista, quien fue criticado por preferir resaltar el aspecto negativo de aquellos actos que apoyar de manera más firme a sus compatriotas.

Lee también: Presidente Iván Duque pide retirar la reforma tributaria tras intensas manifestaciones

J Balvin coincidió con Maluma, ya que también expresó su rechazo a la reforma tributaria, pero enfatizó las acciones violentas en algunas ciudades, y añadió que la prioridad es cuidar la salud en medio de la emergencia sanitaria por el COVID-19.

A través de su cuenta de Instagram publicó una foto que acompañó con el siguiente mensaje: “Yo digo no a la reforma tributaria, pero no al vandalismo de los que se aprovechan de la situación para hacer daño, robar a personas o destruir como excusa de la marcha. Hoy la prioridad debe ser la salud de todos, estamos en pandemia, necesitamos es salvar vidas”.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de J Balvin (@jbalvin)

Para recibir en tu celular esta y otras informaciones, únete a nuestro canal en Telegram haciendo clic en este link: https://t.me/NADZulia.

Además, puedes seguirnos en Instagram y Twitter como @noticiaaldia o síguenos en nuestra página de Facebook Noticia al Día.

El Universo