Luis Miguel finalmente revela por qué abandonó a su hija, Michelle Salas

mayo 4, 2021 - 4:07 pm

Fueron 11 años en los que Luis Miguel perdió todo contacto con su primera hija.

Unas circunstancias del por qué siempre fueron otros de los misterios que han rodeado la vida del astro mexicano.

¿Por qué dejó de ver a Michelle Salas?

La respuesta finalmente llegó en el cuarto capítulo de Luis Miguel, La Serie.

Hasta ahora, pudimos ver cómo durante los primeros años de Michelle Luismi la veía y se ocupaba. Incluso un fin de semana que estuvo cuidándola.

No obstante, en el reciente episodio, el personaje interpretado por Maca Achaga le pregunta al de Diego Boneta por qué dejó de verla por 11 años.

«¿Por qué no me viste por once años. Me la pasé pensando que era culpa mía… cuando te abandonan es por algo», dice Michelle.

Luis Miguel le habría respondido: «fueron tiempos difíciles y complicados».

E Time TV