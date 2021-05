Los Mercedes de Bottas y Hamilton dominaron los primeros ensayos libres del GP de España

mayo 7, 2021 - 12:57 pm

El finlandés Valtteri Bottas y el británico Lewis Hamilton, de la escudería Mercedes, marcaron los mejores tiempos en los primeros dos ensayos libres del Gran Premio de España.

La primera sesión de este viernes en el circuito de Catalunya (4,675 km), en Montmeló tuvo a

Bottas fue el más veloz en la primera sesión de este viernes en el circuito de Catalunya (4,675 km), en Montmeló con un crono de 1:18.504 tras 25 vueltas.

El Red Bull del holandés Max Verstappen, segundo a 33 milésimas. Lewis Hamilton fue tercero a 123 milésimas de Bottas.

El líder del campeonato del mundo dominó la segunda prueba libre con un registro de 1 minuto, 18 segundos y 170 milésimas, quedando por delante su compañero Valtteri Bottas (170 milésimas) y 165 milésimas por delante del monegasco Charles Leclerc (Ferrari).

En primeras hora de la mañana del sábado se disputará el tercer entrenamiento del GP de España, y posteriormente se efectuará la pole position.

