Los Bucks de Antetokounmpo se imponen de nuevo sobre los Nets de Durant

Con otra exhibición de Giannis Antetokounmpo, los Milwaukee Bucks propinaron este martes la segunda derrota en tres días a los Brooklyn Nets de Kevin Durant y Kyrie Irving, un rival directo en los playoffs de la NBA.

Los Bucks, que ocupan la tercera posición de la conferencia Este, se impusieron en Milwaukee por 124-118 a los Nets, segundos, y se les acercaron a una distancia de 1,5 victorias.

Antetokounmpo, que anotó 49 puntos en el triunfo del domingo, volvió a avasallar a la defensa de los Nets con 36 puntos, 4 triples, 12 rebotes y 4 asistencias.

85 total points for @Giannis_An34 over back-to-back @Bucks wins vs. Brooklyn!

La aportación de sus escuderos Khris Middleton y Jrue Holiday, ambos con 23 puntos, logró neutralizar la actuación de las figuras de los Nets.

Kevin Durant volvió a protagonizar un feroz duelo de MVP (Jugador Más Valioso) con Antetokounmpo y terminó con 32 puntos y 9 rebotes mientras Kyrie Irving sumó 38 puntos con 6 triples.

Con su tercera superestrella, James Harden, todavía lesionado, los Nets han sufrido tres derrotas consecutivas cediendo el liderato del Este a los Philadelphia 76ers de Joel Embiid.

Los Bucks, por su parte, aseguraron su boleto a los playoffs con este triunfo que les otorga confianza para las eliminatorias.

Giannis follows up his season high 49 with 36, leading the @Bucks to another W vs. BKN! 🔥 #FearTheDeer

— NBA (@NBA) May 5, 2021