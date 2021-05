Lista de famosas que denunciaron a Raúl de Molina por supuestos abusos: Venezolana asegura que la tocó indebidamente en un jacuzzi

mayo 6, 2021 - 12:39 pm

Raúl de Molina, conductor de El Gordo y La Flaca, sigue dando de qué hablar después que varias famosas se pronunciaran en contra del “El Gordo” por supuestamente haberse sentido abusadas en algún momento. Al parecer, algunas de estas artistas, en su gran mayoría, haber sentido que a Raúl se le “han ido las manitas” cuando las mismas han estado en calidad de invitadas en el show de farándula de Univision. Aquí la lista de famosas que han señalado al cubano.

La cantante Virggi López.

La venezolana aseguró en el programa de farándula “Chisme No Like” que en algún momento asistió al programa que conduce Raúl junto a su compañera Lili Estefan precisamente para promocionar un disco que estaba lanzando y la invitaron a meterse en el jacuzzi con “El Gordo”. De pronto sintió una mano tocándola indebidamente. Según la artista, se trataba de la mano de Raúl, la cual percibió tres veces.

La mexicana Lucía Méndez.

La cantante y actriz dijo también a Javier Ceriani y Elisa Beristain que asistió al show de Univision y que, cuando entro al estudio, ella subió los brazos y que supuestamente “El Gordo” la agarró las pompas. Aseguró también que apenas salieron del estudio le reclamó al presentador: “Oye Gordo, ¿qué te pasa, qué onda?…. ¿Por qué tan mandado, qué onda? No ando en esa”. Pero que la verdad para ella es algo que quedó en el pasado al tiempo que invitó a todas las víctimas actuales del Me Too Latino a alzar su voz.

La cantante Graciela Beltrán.

Esta es quizás la que ha sido la más explícita de todas los señalamientos hacia Raúl de Molina. Ella aseguró que en algún momento “El Gordo” se le acercó para pedirle disculpas y supuestamente hacer las paces después de haber hecho algunas otras críticas y burlas previas sobre la artista. Sin embargo, las cosas no salieron como se esperaban y Raúl la levantó en el aire, ella llevaba una minifalda puesta y al darle la vuelta, casi todo el mundo y según la artista pudieron ver debajo de su falda.

“… En su momento yo le reclamé. No me gusta que me estén exhibiendo mis partes íntimas, ni tampoco que me estén tocando mi cuerpo o pegándome a un hombre cuando ni siquiera me pide mi permiso ¿no?…”, aseveró Graciela.

Algunas que han sido nombradas por otras famosas y que supuestamente se han sentido incómodas son Thalía y Lorena Herrera. Maripily Rivera fue entrevistada también por “Chisme No Like”, pero ella aseguró que jamás se sintió abusada, ni nada y que nunca había visto esas imágenes sino hasta ahora.

Por otro lado, lo que han tenido en común estos tres testimonios es que todas han dicho que Raúl de Molina les ha pedido disculpas posteriormente y ninguna ha hablado de tomar medidas legales. Por el contrario, han asegurado que esto es parte del pasado de cada una y que ahí lo piensan dejar.

Mientras, Javier Ceriani y Elisa Beristain siguen fuerte en su lucha a favor del “Me Too Latino” y han dejado saber a todas las famosas que han sido víctimas de abusos dentro de la industria del entretenimiento hispano, que el programa que conducen las apoyará y que no tengan miedo de hablar. Están convencidos que los medios están cambiando en parte al empeño que ha puesto este par a tan ardua tarea.

El Diariony