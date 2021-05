La Policía y el FBI respondieron a una toma de rehenes en un banco de Minnesota

mayo 6, 2021 - 6:58 pm

La Policía y el FBI respondieron este jueves a una toma de rehenes en una sucursal de Wells Fargo en la ciudad de St. Cloud, en Minnesota, en Estados Unidos, informaron medios locales.

Staci Schiller, portavoz de Wells Fargo, confirmó el incidente. «Estamos cooperando con la Policía local y haremos todo lo posible para ayudar a las autoridades en su investigación. Reconocemos que este es un momento traumático para la comunidad y nuestros colegas. La seguridad y protección de nuestros clientes y empleados es nuestra prioridad más importante», subrayó.

Las autoridades recibieron a las 13:48 un aviso sobre un posible robo en progreso en el banco de Wells Fargo en Avenue South, según informó Lori Ellering, teniente de la Policía, que detalló que el incidente «está en curso». Añadió que hasta el momento no se reportaron heridos y que el FBI está ayudando con la investigación y se les pide a los residentes que eviten la zona.

Sky4 is over an ongoing hostage situation at a Wells Fargo branch in St. Cloud.

St. Cloud Police say they have not been made aware of any injuries at this time. The FBI is also assisting.

We will continue to provide updates. @WCCO pic.twitter.com/KH9hUtYrjn

— Nick Streiff (@nickstreiff) May 6, 2021