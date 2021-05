La hermana de James Rodríguez revela que a su familia le dio covid-19

mayo 4, 2021 - 2:55 pm

Juana Valentina Restrepo, hermana menor del futbolista colombiano James Rodríguez, reveló por sus redes sociales que varios miembros de su familia dieron positivos por covid-19.

La influenciadora anunció a través de una historia en Instagram que varios de sus familiares resultaron infectados desde hace dos semanas.

“Hace dos semanas, en casa, dimos positivo para covid-19. Entonces, estas dos semanas me las he tomado para recuperarme. Si me oyen la voz, todavía estoy tapada”, dijo la joven de 22 años a través de Instagram.

Y agregó en su testimonio recogido por el programa ‘Lo Sé Todo’: “Obviamente, esto incluía estar fuera de las redes sociales. Todavía estamos en tratamiento y estamos tomando antibióticos y vitaminas. Es un proceso de recuperación un poquito largo. Pero bueno, gloria a Dios ya estamos recuperándonos. Tenía que priorizar y prioricé la salud en casa antes de estar en las redes sociales”.

La hermana de James Rodríguez no aclaró que miembros de su familia resultados contagiados

La joven especificó quiénes son los familiares que resultaron contagiados por la covid-19, por lo que se desconoce si los padres de James, es decir María del Pilar Rubio y su padrastro Juan Carlos Restrepo, están en el listado de infectados.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Lo Sé Todo Colombia (@losetodocol)

El lunes, el Ministerio de Salud reportó 11.599 casos nuevos del virus, después de que en el país se procesaran en total 55.353 pruebas, de las cuales 43.701 fueron PCR y 11.652 de antígenos. Con este nuevo informe, Colombia llegó a un total de 2.905.254 casos desde el inicio de la pandemia, con 99.154 casos activos este lunes y 2.721.317 personas recuperadas de la enfermedad.

Para recibir en tu celular esta y otras informaciones, únete a nuestro canal en Telegram haciendo clic en este link: https://t.me/NADZulia.

Además, puedes seguirnos en Instagram y Twitter como @noticiaaldia o síguenos en nuestra página de Facebook Noticia al Día .

Agencias