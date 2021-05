La atrevida respuesta de Ben Affleck luego de ser rechazado en una App de citas

mayo 4, 2021 - 4:11 pm

Lloramos solo de pensar que algo así nos pudiera pasar…

Todos los ojos están puestos sobre la vida amorosa de Ben Affleck después de que lo vieron pasando el rato en la casa de Jennifer Lopez, el viernes 30 de abril. Aunque una fuente le dijo a E! News que los ex novios son solo amigos, eso no impidió que una usuaria de TikTok recordara un momento en que ella misma casi logra salir con el actor de La Liga de la Justicia.

Nivine Jay publicó un video divertido el lunes 3 de mayo, explicando que se conocieron en la aplicación de citas de celebridades de élite Raya, pero ella pensó que él era un engaño.

«Pensando en el momento en que coincidí con Ben Affleck en raya y pensé que era falso, así que le quité el match y él me envió un video en Instagram», escribió, junto con cuatro emojis de calaveras. Ella agregó la canción viral Waking Up in the Morning de la estrella de Real Housewives of New Jersey, Gia Giudice, sobre el clip.

Nivine, quien interpretó a una chica de la hermandad en Neighbors y es la autora de la historia de amor Cry Baby, luego insertó el video tipo selfie que supuestamente le envió Ben después de que ella lo rechazó.

El doble ganador del Oscar apareció con una camiseta roja y con el pelo desordenado, mientras le decía, «Nivine, ¿por qué me quitaste el match? ¡Soy yo!». Él terminó el video con una sutil sonrisa. (E! News no ha verificado de forma independiente la autenticidad de las afirmaciones y el video).

Los compañeros usuarios de TikTok se sintieron comprensiblemente conmovidos por la historia, y uno escribió, «chica, será mejor que lleves eso a todas las entrevistas de trabajo».

Otro comentó, «La forma en que dijo ‘soy yo’, mi alma habría abandonado mi cuerpo». Nivine respondió para compartir su propia reacción ante el percance, diciendo, «Confirmo que mi alma dejó mi cuerpo». Ella subtituló el video, «Lo siento, Ben».

Cuando fue contactada por E! News, Nivine dijo que no tenía mala voluntad hacia Ben cuando publicó el video.

«Veo muchos comentarios llamándolo un asqueroso y no creo que eso sea justo. No me estaba burlando de él en el video», explicó. «Me estaba burlando de mí misma por pensar que era un engaño y se suponía que era divertido».

Desde que Ben se divorció de Jennifer Garner en 2018, salió con la productora de Saturday Night Live Lindsay Shookus y, más recientemente, con la estrella de Knives Out, Ana de Armas, hasta que se conoció la noticia de su separación en enero de 2021.

No está claro cuándo sucedió su supuesto rechazo en Raya. Sin embargo, recientemente ha provocado rumores de romance al reunirse con su ex prometida, J. Lo, después de que ella terminó con Alex Rodríguez, ex jugador de los Yankees. Bennifer no solo se reunió en la mansión de J.Lo la semana pasada, sino que también asistieron al concierto benéfico, VAX LIVE, el 2 de mayo.

Una fuente compartió con E! News que ambas estrellas estaban detrás del escenario, pero no interactuaron en el evento. «Todo fue muy profesional y ella se centró en su desempeño», dijo el informante. «No llamaron la atención sobre sí mismos en el área de backstage».

Otra fuente le habló a E! News sobre la semana pasada, diciendo que Ben, de 48 años, y Jennifer, de 51, son amigos de toda la vida.

Pero el padre de tres hijos no es el único A-lister que recurre a las aplicaciones en su momento de necesidad. Otras celebridades que han buscado el amor en Raya incluyen a Drew Barrymore, Channing Tatum, Demi Lovato y Amy Schumer.

E! News se ha puesto en contacto con el representante de Ben para obtener comentarios.