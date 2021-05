Jorge Rodríguez: «Guaidó es un invento de laboratorio»

mayo 1, 2021 - 10:55 am

El presidente de la Asamblea Nacional (AN), Jorge Rodríguez, considera que el líder opositor Juan Guaidó se ha convertido en un «tremendo negocio» desde que se juramentó como «mandatario interino» en enero de 2019.

Rodríguez señaló, en entrevista concedida a RT, que por intermedio de Guaidó se ha producido el despojo de «más de 30.000 millones de dólares que le pertenecen a Venezuela». En ese sentido, enumeró la incautación de los activos de Citgo, filial de la estatal Petróleos de Venezuela S.A. (Pdvsa) en el extranjero; así como de Monómeros en Colombia, propiedad de la estatal Pequiven.

De igual forma, recalcó las gestiones realizadas por Guaidó con la banca internacional para pedir la congelación de las cuentas de la República y asumir su control, una práctica a la que calificó de «rapiña».

En ese contexto, recordó que una de las últimas denuncias presentadas contra el líder de la oposición y su círculo, tiene que ver con el «reparto» del presupuesto que reciben de EE. UU., y que proviene de «dinero venezolano que está secuestrado por la administración norteamericana».

Al respecto, detalló que Sergio Vergara, uno de los colaboradores más cercanos de Guaidó, fue el encargado de hacer el reparto entre otros exdiputados, y cifró el presupuesto en 53 millones de dólares este año, y 112 en 2020.

«Una estrategia de cambio de régimen»

Rodríguez también desacreditó al exparlamentario por no tener «ni siquiera el aval académico» para ejercer el cargo político, lo que a su juicio es evidencia de que Guaidó «fue uno de esos inventos de laboratorio».

«No tiene ni siquiera el aval académico, el aval moral, no tiene ni siquiera la capacidad oratoria para ser un diputado de la República Bolivariana de Venezuela, mucho menos para ejercer la función de presidente de la Asamblea Nacional», aseveró el presidente de Parlamento.

Sin embargo, reiteró que el protagonismo otorgado a Guaidó obedecía a un plan «establecido», con apoyo de EE.UU., cuyo objetivo era «una estrategia de cambio de régimen».

La estrategia del político opositor, según Rodríguez, habría consistido en alentar la división de la población venezolana y de la Fuerza Armada venezolana, «para que pudiera entrar Donald Trump y hacerse con lo que lo hacía salivar a ratos, que eran las ingentes riquezas petroleras con las que cuenta Venezuela».

Sin embargo, el actual jefe de la AN asegura que Guaidó «no tiene ninguna repercusión» dentro del escenario político, a pesar del «daño que le hizo al pueblo de Venezuela pidiendo sanciones, pidiendo bloqueo, pidiendo que no llegara la gasolina, que se robaran la gasolina, que no llegaran alimentos».

«Un desastre» en la AN

Rodríguez, que asumió la jefatura de la AN el pasado 5 de enero, comentó que el nuevo Parlamento encontró «un desastre» en el Palacio Legislativo, un espacio que consideró «el núcleo de las mayores conspiraciones contra la República» mientras estuvo a cargo de la mayoría opositora.

«De aquí surgieron todos los planes para asesinar al presidente Nicolás Maduro, que intentaron ser perpetrados el 4 de agosto del año 2018 con el ataque con drones», indicó.

Entre esos planes de conspiración, Rodríguez incluyó «las incursiones paramilitares y mercenarias, que fueron repelidas por la Fuerza Armada Nacional de Venezuela el pasado 3 de mayo [de 2020] en las costas del norte» del país, y las actividades de los campamentos de grupos armados instalados en Colombia, que presuntamente pretendían atacar el territorio venezolano.

«Estos señores solamente se dedicaron a la conspiración, solamente se dedicaron a la destrucción, solamente se dedicaron a intentar el expediente del cambio de régimen que les impuso la administración de Donald Trump, y no elaboraron una sola ley que tanto necesita el pueblo de Venezuela para su desarrollo», enfatizó.

