Floyd Mayweather y Logan Paul echaron fuego en su careo y casi se fueron a las manos (+Videos)

Al final el encontronazo entre el boxeador y el youtuber no fue a más, con Paul consiguiendo la repercusión mediática que buscaba como gran ganador del incidente (pese a las lesiones).

«Después de esta pelea no quiero que nadie me diga que algo es imposible», indicó el ‘influencer’ . «Estoy representando al tipo que fue descartado, el tipo que creyó tanto en sí mismo que su fe implacable en sí mismo lo impulsó al éxito. Ese soy yo. No solo creo que puedo vencerlo. Sé que puedo vencerlo».

La pelea, programada para el 6 de junio, será la primera aparición de Floyd Mayweather desde que apareció en un combate de exhibición en Japón en el 2018.