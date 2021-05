El padre de Britney Spears declaró demente a su hija para controlar sus finanzas

mayo 2, 2021 - 4:17 pm

Nuevos datos sobre la batalla legal entre Britney Spears y su padre, Jamie, han salido a la luz. Se trata de un documento legal en el que el progenitor afirma que su hija padece demencia como motivo por el cual debe ser él quien gestione sus finanzas.

Esta y otras informaciones acerca del caso se revelaran en un documental llamado The Battle For Britney: Fans, Cash and a Conservationship que se emitirá la semana que viene en el Reino Unido.

Britney Spears, de 39 años, lleva desde 2008 sin poder gestionar ni su fortuna ni su vida personal. Tras sufrir una crisis nerviosa que la llevó a raparse la cabeza y a enfrentarse a los periodistas, su padre fue quien tomó las riendas de su tutela hasta día de hoy, algo que tanto la estrella del pop como sus fans quieren que cambie.

Esta semana se ha sabido que Britney Spears podrá hablar en la corte el próximo 23 de junio, algo que puede suponer el principio del fin de la situación que vive. El movimiento #FreeBritney, impulsado por miles de seguidores de todo el mundo, la apoya en esta lucha por conseguir su independencia.

No obstante, hay datos que no son públicos y de los que nadie, salvo los implicados y el juez, tienen constancia. Uno de ellos acaba de ser revelado por el periodista Mobeen Azhar, quien ha realizado un documental cuya traducción del inglés es muy reveladora: La batalla por Britney Spears: Fans, dinero y una tutela.

El investigador ha encontrado una documentación en la que el padre de la cantante afirma que padece demencia, un dato desconocido por el público y que, de ser verdad, justificaría que haya sido su tutor legal durante todo este tiempo. Ahora bien, los fans de Britney Spears están intentando desmontar esta versión alegando que la artista no habría podido aprenderse las canciones ni las coreografías que ha estado realizando todos estos años.

Y es que desde que la tutela de Britney pasó a manos de su padre, la cantante ha grabado cuatro discos y se ha sumergido en cuatro giras mundiales, una de ellas una residencia en el Planet Hollywood de Las Vegas.

El propio Azhar ha afirmado al diario The Mirror que el asunto de la demencia le pareció que era “un poco raro” y que creyó que se trababa “de una teoría de la conspiración”. “Hay un par de webs de fans que están en posesión del documento de su custodia. Tienes que marcar con un tick justificando la razón y el recuadro que está marcado es ‘La orden está relacionada con demencia o con un tratamiento como el especificado’.

Tal y como explica el periodista, en Estados Unidos tan solo existe un 5% de casos de demencia en menores de 65 años, con lo que él opina que es bastante poco probable que Britney Spears sea uno de ellos.

El documental The Battle For Britney Spears: Fans, Cash and a Conservationship se emitirá el próximo miércoles 5 de mayo a las 21:00 hora inglesa a través de la BBC2, aunque también está disponible a través de iPlayer.

