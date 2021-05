El dominicano Albert Pujols fue dejado en libertad por Angelinos

En un total de 21 temporadas de las Mayores, Pujols ha disparado 667 bambinazos—quinta mayor cantidad de todos los tiempos—y 3,253 hits, número 14. Fue convocado a 10 Juegos de Estrellas, ganó tres Premios a Jugador Más Valioso de la Liga Nacional y conquistó dos Guantes de Oro.

The #Angels announced today that the Club has designated Albert Pujols for assignment. pic.twitter.com/SCRz78kXcf

— Los Angeles Angels (@Angels) May 6, 2021