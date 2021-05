El aguilucho Freddy Galvis pegó su tercer cuadrangular en éxito de Orioles

mayo 4, 2021 - 8:57 am

El venezolano Freddy Galvis conectó un cuadrangular de dos carreras, y los Orioles de Baltimore derrotó 5-3 a Marineros de Seattle.

El falconiano pudo enviar la pelota por encima de la barda del jardín izquierdo y central (394 pies) del Safeco Field.

«El Toco» logró su tercer vuelacerca de la temporada en el octavo inning con Ryan Mountcastle en circulación ante los envíos de Anthony Misiewicz.

