EE.UU. sobre nuevo CNE: Dependerá de los venezolanos decidir si esto contribuye a unas elecciones libres

mayo 6, 2021 - 1:10 pm

La subsecretaria interina adjunta del Departamento de Estado para el hemisferio occidental, Julie Chung, aseguró este jueves 6 de mayo en su cuenta en Twitter que su país apoya una solución integral y negociada a la crisis en Venezuela.

La funcionaria estadounidense indicó que dependerá de los venezolanos decidir si la designación del nuevo CNE contribuye a unas elecciones libres y justas.

“Estados Unidos apoya una solución integral y negociada a la crisis en Venezuela que aborde todos los aspectos de las condiciones necesarias para unas elecciones libres y justas. Depende de los venezolanos decidir si el nuevo Consejo Nacional Electoral contribuye a este fin”, escribió Chung.

Lee también: Migración Colombia expulsa a venezolanos que participaron en las protestas en Cali

Indicó que Estados Unidos “seguirá presionando por los cambios mínimos fundamentales necesarios para elecciones libres y justas“, incluyendo “el levantamiento de las prohibiciones a los partidos políticos, la liberación incondicional de los presos políticos, invitaciones a observadores electorales internacionales creíbles y un calendario electoral público”.

La Asamblea Nacional nombró el martes a las nuevas autoridades del CNE.

El nuevo quinteto que organizará y velará por los procesos electorales de los próximos siete años en el país está conformado por los chavistas Alexis Corredor Pérez, Tania D’amelio y Pedro Calzadilla, y los opositores Enrique Márquez y Roberto Picón.

2/2 We continue to press for the fundamental minimum changes needed for free & fair elections, including lifting bans on political parties, the unconditional release of political prisoners, invitations to credible international electoral observers, & a public​ electoral calendar.

— Julie Chung (@WHAAsstSecty) May 6, 2021