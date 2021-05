Doncic le ganó un duelo de estrellas a Westbrook en victoria de Dallas sobre Wizards

mayo 2, 2021 - 8:46 am

El esloveno Luka Doncic y sus Dallas Mavericks salieron vencedores este sábado 1 de mayo en un monumental duelo ante Russell Westbrook y los Washington Wizards, mientras Stephen Curry liquidó a los Houston Rockets con un demoledor tercer cuarto de 23 puntos.

A sus 22 años, Doncic logró otra marca solo al alcance de los más grandes de la NBA con 31 puntos, 12 rebotes y 20 asistencias.

Únicamente cuatro jugadores habían logrado anteriormente al menos 30 puntos, 20 asistencias y 10 rebotes en un mismo partido: los legendarios Oscar Robertson (1961), Earvin ‘Magic’ Johnson (1988) y el propio Westbrook (2021).

La última de las asistencias de Doncic fue a su compañero Dorian Finney-Smith para que anotara un tiro desde la esquina a 9,2 segundos del final que encarrilaba el triunfo 125-124 de los Mavericks.

Con esta victoria, Dallas empata a Los Ángeles Lakers en la quinta posición de la conferencia Oeste.

En una espectacular batalla ante Doncic, Westbrook también estuvo a punto de lograr un extraordinario triple doble con 42 puntos, 10 rebotes y 9 asistencias.

Curry explota en tercer cuarto

El estelar Stephen Curry lideró el triunfo 113-87 de los Golden State Warriors ante los Houston Rockets con una explosión anotadora en el tercer cuarto.

Curry, que el mes pasado volvió a asombrar a la NBA promediando 37,3 puntos por partido, estuvo inusualmente desacertado en el arranque del choque ante los Rockets, últimos de la conferencia Oeste.

El base, de 33 años, se fue al descanso con solo 7 puntos y 2 triples en 10 intentos pero despegó en la reanudación liderando un parcial de 24-0 de los Warriors.

Curry lanzó un grito de rabia tras anotar su tercer triple desde la esquina y comenzó una racha de 23 puntos, con 5 triples, en un tercer cuarto en el que los Rockets se quedaron en 12 puntos.

«Fue un tiro especial considerando lo mala que había sido la primera parte», dijo Curry sobre su grito de desahogo.

«Todos jugaron bien en ese tercer cuarto», reconoció. «Cuando jugamos con alegría, pasan cosas buenas».

Fue la sexta vez en esta temporada que Curry anota al menos 20 puntos en un cuarto (la cifra más alta de la liga) y la primera ocasión en que suma más de 10 puntos que todo el equipo contrario en un solo parcial.

Los Warriors, décimos del Oeste, tomaron una ventaja de 21 puntos que les permitió reservar a su estrella en el último cuarto.

LaMelo dirige victoria de Hornets

En su regreso a las canchas tras seis semanas de baja, el novato LaMelo Ball firmó 11 puntos, 7 rebotes, 8 asistencias y 2 tapones en el triunfo 107-94 de los Charlotte Hornets sobre los Detroit Pistons.

Ball, de 19 años, se lesionó en la muñeca derecha el 20 de marzo y ha protagonizado una recuperación mucho más rápida de lo esperado para los Hornets, que le necesitan para intentar mantener la octava plaza del Este y el boleto a los playoffs.

Hermano del base de los New Orleans Pelicans Lonzo Ball, LaMelo es uno de los grandes candidatos al premio al Novato del Año en pugna con Anthony Edwards (Minnesota Timberwolves), el número 1 del Draft.

Los Hornets también contaron con buenas actuaciones del escolta Terry Rozier, con 29 puntos y 8 triples, mientras los Pistons, últimos del Este, tuvieron al base suplente Frank Jackson como máximo anotador con 25 puntos.

Sabonis vuelve con récord

El ala-pívot lituano Domantas Sabonis regresó a las canchas con una actuación histórica al firmar 22 puntos, 11 rebotes y 11 asistencias tan solo en la primera mitad de la paliza 152-95 de los Indiana Pacers frente a los Oklahoma City Thunder.

En las últimas 25 temporadas, ningún otro jugador había logrado al descanso un triple doble con al menos 20 puntos.

El ala-pívot All-Star, que llevaba seis partidos de baja por problemas de espalda, terminó con un total de 26 puntos, 19 rebotes y 14 asistencias con una brillante estadística de 10/13 en tiros de campo.

En los abatidos Thunder, el alero argentino Gabriel Deck sumó 8 puntos y 10 rebotes en 24 minutos de juego en su segundo partido en la NBA.

«Es vergonzoso», dijo sobre la paliza el entrenador de los Thunder, Mark Daigneault. «No voy a tratar de minimizarlo. Es duro, es desmoralizante».

